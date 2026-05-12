Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, battendo l’australiano Popyrin con un punteggio di 6-2 6-0. Con questa vittoria, si aggiunge a tre altri italiani nel torneo, tra cui il prossimo avversario, Andrea Pellegrino. Nel frattempo, un commentatore ha criticato il paragone tra le serie di Jodar e di Sinner, definendo quest’ultima la miglior stagione del tennista italiano.

Jannik Sinner si conferma un vero e proprio rullo compressore e batte anche l’australiano Alexei Popyrin con un netto 6-2 6-0, accedendo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2026 insieme ad altri tre tennisti italiani (tra cui Andrea Pellegrino, il suo prossimo avversario). Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Guardando la partita di ieri di Sinner, mi ha dato la sensazione di stare bene fisicamente. Il gioco è a livelli notevoli. Mi è venuto da pensare che fosse il miglior Sinner della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Errore macroscopico paragonare la serie di Jodar con quella di Sinner. Penso sia il miglior Jannik della stagione”

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