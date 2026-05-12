Pupo, cantante e personaggio noto, è ufficialmente riconosciuto come bigamo, vivendo con due donne contemporaneamente. La prima si chiama Anna Ghinazzi, conosciuta sin dall’adolescenza, e con lei si è sposato quando aveva 19 anni. La seconda si chiama Patricia, con la quale mantiene una relazione stabile. Attualmente, l’artista vive con entrambe le donne, senza aver mai reso pubblici dettagli sulla loro natura o sui rapporti tra loro.

Pupo vive da tempo e apertamente la sua vita da bigamo, ha conosciuto la moglie Anna Ghinazzi da ragazzino: il matrimonio è avvenuto quando aveva solo diciannove anni. Da questa unione sono nate tre figlie: Ilaria, Carla e Valentina. Nonostante questo legame, però, Pupo non si è precluso la possibilità di vivere altre liaison. Tra le tante è diventata molto importante quella con Patricia Abati, etichettata banalmente da molti come “amante” ma per Enzo una vera e propria seconda compagna di vita. “Mia moglie ha sofferto per Patricia ma poi la sofferenza è passata. Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”, ha raccontato in un’intervista l’artista, che non ha mai divorziato da sua moglie.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pupo, ufficialmente bigamo, vive con la moglie e l’amante, chi sono Anna e Patricia

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