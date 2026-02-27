Pupo, cantante noto nel panorama italiano, vive con la moglie Anna Ghinazzi, conosciuta fin dall’adolescenza, e con Patricia Abati, che definiscono come compagna e amante. La convivenza tra i tre è pubblica e senza problemi, secondo le loro dichiarazioni. Pupo si è sposato con Anna Ghinazzi quando aveva appena 19 anni, e da allora ha mantenuto questa particolare situazione di convivenza.

Pupo vive da tempo e apertamente la sua vita da bigamo, ha conosciuto la moglie Anna Ghinazzi da ragazzino: il matrimonio è avvenuto quando aveva solo diciannove anni. Da questa unione sono nate tre figlie: Ilaria, Carla e Valentina. Pupo è sposato con Anna Ghinazzi ma, com’è noto, porta avanti da tempo una relazione con un’altra donna, Patricia. “Mia moglie ha sofferto per Patricia ma poi la sofferenza è passata. Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”, ha raccontato in un’intervista l’artista, che non ha mai divorziato da sua moglie. L’incontro con Patricia è avvenuto nel 1989, quando Pupo ha cominciato a collaborare col titolare di un piccolo studio di registrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Pupo, Anna Ghinazzi, e chi è l’amante Patricia Abati: “Viviamo tutti e tre insieme senza problemi”

“Hai detto che il nostro duo è come Mussolini e Che Guevara insieme. Chi è chi?”: la domanda di Pupo (che stasera sarà a Sanremo con Dargen D’Amico) alla RettoreUno dei protagonisti della serata delle cover di questa sera al Festival sarà Pupo, che tornerà all’Ariston per duettare con Dargen D’Amico.

Leggi anche: Chi sono la moglie e il figlio di Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e Andrea: “Viviamo in case separate, russo troppo”

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Francesca Vaccaro: la moglie fashion designer di Carlo Conti; Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci (a cui ha dedicato Per sempre sì a Sanremo 2026); Max Pezzali, chi è la moglie Debora Pelamatti: il primo incontro, l’ex moglie e la malattia del figlio; Chi è la moglie di J-Ax, Elaina Coker: l’amore, il percorso insieme, il figlio (e la canzone dedicata).

Chi è la moglie di Mogol: Daniela Gimmelli, la donna che ha conquistato il paroliereChi è la moglie di Mogol? Daniela Gimmelli è al suo fianco da oltre vent’anni. Tra loro 34 anni di differenza e una storia che parla di amore oltre il tempo ... iodonna.it

Mogol e l’amore per Daniela Gimmelli: chi è la donna che ha conquistato il paroliereUna storia d’amore nata dalla musica, con 34 anni di differenza e un legame profondo con i Modugno. Ecco chi è la moglie del paroliere ... libero.it

In una piccola frazione di Ponticino, il 11 settembre del 1955, nasce Enzo Ghinazzi, destinato a diventare una leggenda della musica italiana con il suo pseudonimo d'arte: Pupo. Cantautore, conduttore televisivo e radiofonico, Pupo ha incantato il pubblico co x.com

LA SIGNORA GIANNA A SANREMO, HA VINTO LEI . Volevano Pucci con la sua croce celtica e invece si sono ritrovati la signora Gianna, 105 anni, che in diretta Rai1 dice che al primo voto, votò Repubblica e "in casa mia eravamo tutti di sinistra e ai fascisti..." - facebook.com facebook