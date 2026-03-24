Negli anni '60, Gino Paoli era già noto come cantante e si esibiva alla Bussola di Viareggio. Il 5 giugno 1961, in occasione del suo quindicesimo compleanno, una giovane Stefania Sandrelli, all'epoca miss Viareggio, si trovò tra il pubblico per ascoltarlo. Tra le sue compagne ci sono state anche Anna Fabbri, la sua prima moglie, e Ornella Vanoni, con cui ha avuto una relazione.

La prima moglie di Gino Paoli è stata Anna Fabbri, erano gli anni ’60, lui era già famoso. Cantava alla Bussola di Viareggio e la sera del 5 giugno 1961, per festeggiare il suo 15esimo compleanno, andò a sentirlo anche una giovanissima Stefania Sandrelli, all’epoca solo Miss Viareggio. Era una sua fan, amava quando cantava La Gatta, e per farsi notare gli passò davanti agitando un abito verde con le frange. Lui le chiese subito di ballare: non sapeva quanti (pochi) anni avesse, e lei non era a conoscenza che lui avesse già una moglie a casa. La frittata è fatta: iniziano i baci in pineta, le corse sulla Triumph scoperta di lui, gli incontri clandestini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutte le mogli, le compagne e gli amori di Gino Paoli, dalla prima moglie Anna Fabbri, la passione con Stefania Sandrelli all’amante Ornella Vanoni

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