Domenica, le associazioni del centro storico di Perugia si sono ritrovate per l’iniziativa ‘Pulizie di Primavera’. Nonostante il cielo grigio e la pioggia, molti volontari si sono impegnati nell’attività di pulizia delle strade e delle aree pubbliche della città. L’evento ha coinvolto diverse realtà locali, tutte unite dall’obiettivo di migliorare il decoro urbano e mantenere l’ordine nel centro storico.

Tutti mobilitati per il decoro cittadino. Né il cielo grigio né la pioggia sono riusciti a fermare l’entusiasmo delle associazioni del centro storico di Perugia, che domenica si sono ritrovate per l’atteso appuntamento ‘Pulizie di Primavera’. L’iniziativa, inserita nel più ampio evento ‘Risveglio di Primavera’, ha visto i residenti rappresentati dalle associazioni Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, Priori, Rione Porta Eburnea e Vivi il Borgo (Borgo Bello ha rimandato l’iniziativa al 24 maggio), scendere in strada per prendersi cura di vicoli, piazze e aree verdi, trasformando una giornata di maltempo in una testimonianza concreta di impegno civile e amore per la propria città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pulizie di primavera "Prendersi cura . Vince il senso civico e la città risplende"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Prendersi cura della città: le energie migliori per il rilancio di Ariano Irpino

Savastano e Martusciello: “Coraggio e senso civico dell’autista, esempio per la città”Tempo di lettura: 2 minuti Iris Savastano, segretario cittadino di Forza Italia, e Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito, esprimono...

Argomenti più discussi: Pulizie di primavera Prendersi cura . Vince il senso civico e la città risplende; La famiglia Volpitassi - S2E46 - Riposo forzato; Volontari uniti sotto la pioggia per valorizzare Perugia insieme.

Pulizie di primavera Prendersi cura . Vince il senso civico e la città risplendeTutti mobilitati per il decoro cittadino. Né il cielo grigio né la pioggia sono riusciti a fermare l’entusiasmo delle ... lanazione.it