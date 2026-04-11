Prendersi cura della città | le energie migliori per il rilancio di Ariano Irpino

Ad Ariano Irpino è stata inaugurata una nuova sede elettorale situata in Via XXV Aprile, n.16, dedicata al candidato sindaco Carmine Grasso. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti dei partiti del Campo Largo, con il pubblico che ha riempito la sala e si è poi dovuto sistemare anche sull’uscio. L’evento ha visto la presenza di diverse figure politiche e di cittadini interessati alla campagna elettorale.

Inaugurata ad Ariano Irpino, in Via XXV Aprile n.16, la sede elettorale per Carmine Grasso Sindaco. Alla presenza di un folto pubblico, gradualmente aumentato fino ad esser costretto a rimanere sull’uscio dopo aver gremito la sala, sono intervenuti anche gli esponenti dei partiti del Campo Largo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose della CampaniaTempo di lettura: 2 minutiAziende virtuose che promuovono e tutelano il benessere dei propri dipendenti. Le ragioni del no, ad Ariano Irpino il convegno sul referendum sulla riforma della magistraturaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) A.