Iris Savastano, segretario cittadino di Forza Italia, e Fulvio Martusciello hanno lodato il coraggio e il senso civico di un autista locale, definendoli un esempio per la città. Durante un incontro pubblico, i due hanno evidenziato come le azioni dell’autista abbiano avuto un impatto positivo sulla comunità. La discussione si è concentrata sull’importanza di comportamenti responsabili e di rispetto delle norme tra gli operatori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Iris Savastano, segretario cittadino di Forza Italia, e Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito, esprimono solidarietà alla giovane penalista aggredita ieri sera e accoltellata al volto e alle braccia a bordo di un autobus del trasporto pubblico cittadino nel quartiere Vomero (LEGGI QUI). “ Accanto allo sdegno per quanto accaduto – afferma Savastano – sentiamo il dovere di sottolineare il comportamento straordinario dell’autista del pullman. In una situazione di estremo pericolo ha dimostrato lucidità, coraggio e grande senso di responsabilità: ha fermato il mezzo, ha fatto scendere i passeggeri mettendoli in sicurezza e ha poi cercato di mantenere il controllo della situazione fino all’arrivo delle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Savastano e Martusciello: “Coraggio e senso civico dell’autista, esempio per la città”

Vibonati piange Luigi, 19 anni: “Un esempio di forza e coraggio per tutta la comunità”L'adolescente ha affrontato la malattia con una determinazione rara, diventando per tutti una prova tangibile di attaccamento alla vita Un dolore...

Borrelli (AVS): “2500 anni di Napoli? Più senso civico, amore e rispetto per la sua storia”“Per celebrare degnamente i 2500 anni della nostra splendida città, il modo migliore è alimentare in ciascuno di noi l’amore e il rispetto per una...