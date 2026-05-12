Puliti e la città di 42mila abitanti | Gli stranieri sarebbero il 16%

A Macerata, città di circa 42.000 abitanti, si stima che il 16% della popolazione sia composta da cittadini stranieri. Il sindaco ha espresso il desiderio che la popolazione locale possa aumentare, facendo riferimento a questa percentuale. Al momento, non sono stati annunciati interventi ufficiali per modificare questa composizione demografica. La questione viene discussa in ambito amministrativo e tra gli abitanti.

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"Se all’auspicio del sindaco Sandro Parcaroli (che vorrebbe che la popolazione di Macerata tornasse a quota 42mila) applicassimo la tendenza consolidata, secondo cui i residenti aumentano grazie all’immigrazione da paesi esteri non comunitari, avremmo una crescita degli stranieri in città di circa 1.500 unità, passando dagli attuali 5.121 a 6.600 circa, quasi il 16% degli abitanti. La destra maceratese sarebbe in grado di accettare serenamente questo risultato?". È quanto si chiede Gianluca Puliti, ex dirigente del Comune di Macerata, oggi Segretario della Fnp Cisl di Macerata-Civitanova. "La popolazione di Macerata, seppur di poco – sottolinea Puliti – è tornata a crescere e il sindaco Parcaroli si compiace di questo dato positivo, ma è l’unico indicatore demografico confortante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Puliti e la città di 42mila abitanti: "Gli stranieri sarebbero il 16%" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il turismo invernale. Pochissimi gli stranieri. Ma c’è chi scopre la città d’arte a febbraio Volterra cerca abitanti. Caccia ai pensionati, meglio se stranieriVOLTERRA (Pisa) Il Comune di Volterra lancia una sfida ambiziosa al declino demografico che colpisce le aree interne della Toscana, fissando un... Argomenti più discussi: Progetto di Sponsorizzazione - Insieme rendiamo ancora più bello il campetto di Quezzi - Municipio III Bassa Valbisagno; Diocesi: mons. Satriano (Bari-Bitonto), non deleghiamo ad altri la liberazione della città, l’antimafia è di tutti; Domenica 7 giugno ritorna SPAZZAPNEA – Operazione spiagge e fondali puliti; Retake Day 2026: tre giorni per prendersi cura dell’Italia. M&A in Italia: execution, dati puliti e governance fanno la differenza. Nel 2026 i deal credibili nascono prima del term sheet, con PMI preparate e processi ordinati. #MA #PrivateEquity #Italia x.com Aiutiamo Milano a diventare una città migliore reddit La squadra di Scarfini. Ecco Piazza pulita: Noi legati a nessuno e pronti a ripartireLa lista nell’amministrazione uscente ha espresso cinque assessori e il presidente del consiglio oltre, naturalmente, al sindaco. Paolo Calcinaro che ha guidato la città negli ultimi 11 anni. ilrestodelcarlino.it