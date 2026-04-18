Durante i mesi di gennaio e febbraio, i dati dell’ufficio Statistica regionale mostrano che il numero di turisti stranieri in visita nella città d’arte è molto basso, con piccoli segnali di aumenti o diminuzioni rispetto ai periodi precedenti. Questi mesi rappresentano il periodo invernale meno frequentato dall’afflusso di visitatori, anche se alcuni turisti decidono di scoprire comunque le attrazioni locali in questo periodo dell’anno.

Piccoli numeri, tra timidi aumenti e qualche calo. Gennaio e febbraio sono i due mesi che meno attirano i turisti, e i dati elaborati dall’ufficio Statistica della Regione lo confermano. In totale nei due mesi sono arrivati in provincia 70.843 turisti (+5,64% rispetto allo stesso periodo del 2025), di cui 59.330 italiani (+6,49%) e 11.513 stranieri (+1,5%). I pernottamenti sono stati 197.800 (+5,62%, poco meno di 3 notti a testa), di cui 155.474 (+9,7%) per gli italiani e 42.326 (-5,98%) per gli stranieri. I numeri sono leggermente migliori per gennaio rispetto a febbraio, forse anche per la presenza delle festività a inizio mese. L’unica destinazione che inverte la rotta da questo punto di vista è la città d’arte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il turismo invernale. Pochissimi gli stranieri. Ma c’è chi scopre la città d’arte a febbraio

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