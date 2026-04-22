Volterra cerca abitanti Caccia ai pensionati meglio se stranieri

Il Comune di Volterra ha avviato una campagna per attrarre nuovi abitanti, con particolare attenzione ai pensionati, preferibilmente stranieri. L’obiettivo è aumentare la popolazione del centro storico e raggiungere quota 10.000 residenti. La strategia mira a contrastare il calo demografico che interessa le zone interne della Toscana. L’amministrazione ha annunciato iniziative per incentivare l’insediamento di persone provenienti dall’estero e consolidare la comunità locale.

VOLTERRA (Pisa) Il Comune di Volterra lancia una sfida ambiziosa al declino demografico che colpisce le aree interne della Toscana, fissando un obiettivo numerico preciso: riportare la popolazione sopra la soglia dei 10 mila residenti. Il piano, ribattezzato "Volterra 10K", è stato presentato nel Palazzo del Pegaso a Firenze ed è accompagnato da una campagna di comunicazione internazionale intitolata "La vita è più bella a Volterra!". L’iniziativa nasce per invertire una rotta che vede la città contare circa 9.300 abitanti, con un saldo naturale pesantemente negativo in cui i decessi superano di gran lunga le nascite. La strategia non punta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volterra cerca abitanti. Caccia ai pensionati, meglio se stranieri Notizie correlate Comprare casa da pensionati, meglio trilocali e solo l’8,8% accende un mutuoNel mercato immobiliare italiano cresce il peso degli acquirenti pensionati, con una tendenza sempre più orientata all’acquisto rispetto all’affitto. Se i danni del clima sono al Sud la colpa è degli abitanti: così lo Stato deresponsabilizza se stessoGran parte del Sud Italia è stato colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry, un violento evento meteorologico che ha provocato gravi disagi e danni... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Volterra cerca abitanti. Caccia ai pensionati, meglio se stranieri. Volterra cerca abitanti. Caccia ai pensionati, meglio se stranieriVOLTERRA (Pisa)Il Comune di Volterra lancia una sfida ambiziosa al declino demografico che colpisce le aree interne della Toscana, fissando un obiettivo numerico preciso: riportare la popolazione ... lanazione.it Volterra presenta il suo piano contro lo spopolamento: Attrarre nuovi residenti dall’esteroL'obiettivo è riportare gli abitanti sopra la soglia psicologica dei 10mila. La campagna promozionale è stata presentata in Consiglio regionale ... intoscana.it