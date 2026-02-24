Liberi la notte di musica per Lucio Dalla | ecco come partecipare alla festa a Bologna

Il concerto di celebrazione per Lucio Dalla si svolge a Bologna, dopo che la città ha deciso di onorare la sua memoria con una grande festa musicale. La scelta di organizzare l’evento deriva dalla passione dei fan e dall’amore per le sue canzoni, che ancora oggi attirano numerosi appassionati. La serata prevede performance dal vivo e momenti dedicati alla sua carriera. Chi vuole partecipare può trovare dettagli sulle modalità di ingresso sul sito ufficiale.

Bologna, 24 febbraio 2026 – Bologna si prepara a festeggiare ancora una volta il compleanno di Lucio Dalla. E lo farà dunque il 4 marzo, data di nascita del cantautore scomparso nel 2012, anche con la serata speciale Liberi, prodotta da Qn-il Resto del Carlino e ideata assieme alla Fondazione Lucio Dalla. MILANO 12 GENNAIO 2026 PAOLA IEZZI IN CONCERTO DAL TITOLO IEZZ WE CAN AL REDROOM MEMBERS CLUB DI MILANO DAL 29 AL 31 GENNAIO E 7 E 8 FEBBRAIO 2026 FOTO ROBY BETTOLINI 4 marzo 2026: Arena del Sole, ore 21. L’appuntamento è all’ Arena del Sole, alle 21, con un richiamo alla canzone di Lucio del 1993, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Liberi“ con Lucio Dalla. Il 4 marzo a Bologna un compleanno in musicaIl 4 marzo a Bologna si celebrerà il compleanno di Lucio Dalla con un evento speciale dedicato alla sua musica.

“La notte prima di morire, Lucio Dalla portò la troupe sulle sponde del lago di Ginevra e accese lumini intorno alla statua di Freddie Mercury”: aneddoti e musica nel libro ‘L’alchimista del suono’Nel libro ‘L’alchimista del suono’ si raccontano aneddoti e momenti significativi della musica, come la notte sul lago di Ginevra di Lucio Dalla e l’episodio in studio con due giovani.

