Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte per diciotto ore, a causa di temporali previsti nella regione. L’allerta riguarda specificamente le zone di Tarantino e Salento. Le autorità invitano alla massima attenzione e monitoraggio delle condizioni meteo nelle prossime ore. Nessuna misura restrittiva è stata ancora adottata, ma si raccomanda di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salento Protezione Temi più discussi: Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento. Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo esclusi Salento e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per cinque ore. Si fa riferimento a precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di roves ... noinotizie.it Maltempo in Puglia: allerta gialla su Lato e Lenne per piogge e temporaliBARI – Scatta l’allerta meteo gialla in Puglia per rischio idrogeologico. A partire dalla mezzanotte di sabato 15 marzo e per le successive 18 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, an ... giornaledipuglia.com ALLERTA METEO – 8 MARZO 2026 La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta con validità dalle ore 00:00 dell’8 marzo e per le successive 20 ore. È prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sul Salento. - facebook.com facebook