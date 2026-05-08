Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per il Salento Protezione civile previsioni meteo

Per tutta la giornata di oggi, la Puglia si trova sotto un’allerta temporali emanata dalla protezione civile, che ha validità dalle 13 alle 24. In particolare, il Salento è interessato da condizioni meteorologiche avverse con possibili precipitazioni intense. La situazione è monitorata attentamente mentre le autorità invitano alla prudenza, senza yet segnalare danni o interventi specifici.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo Notizie correlate Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 22 aprile, per dodici ore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Screenshot 20260429 161808; 20260429 211340; Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Maltempo, allerta meteo gialla 7 maggio 2026 per temporali: le regioni colpiteLa perturbazione si allontana dall’Italia, ma anche oggi, 7 maggio, il tempo resta instabile con nuvolosità e rovesci su Alpi e Centro ... fanpage.it Maltempo in arrivo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutto il territorio: nuovi temporali dal 22 aprileDopo la prima fase instabile, il Centro funzionale regionale segnala nuove precipitazioni per 12 ore: allerta gialla estesa a tutta la regione escluso il Salento ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un video pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione Civile Salento Odv potrebbe rappresentare un nuovo elemento di valutazione nelle ricerche di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie scomparso... - facebook.com facebook