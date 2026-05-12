Puglia ciliegie | danni fino al 40 per cento su Bigarreau per piogge e vento Coldiretti inizia la consueta altalena dei prezzi al ribasso
Nella regione Puglia, la campagna delle ciliegie è iniziata con danni significativi a causa delle piogge e del vento, che hanno compromesso fino al 40% delle ciliegie Bigarreau. Coldiretti ha diffuso un comunicato in cui si segnala questa perdita e si evidenzia l’inizio di una fase di calo dei prezzi sul mercato. La situazione si inserisce in un quadro di danni e oscillazioni tipico di questa stagione.
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: All’avvio della campagna cerasicola pugliese, il maltempo della scorsa ha compromesso fino al 40% le ciliegie Bigarreau, mentre è iniziata la consueta altalena dei prezzi al ribasso. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, che lancia l’allarme per una situazione ciclica e inaccettabile nelle campagne del Sud Est barese. La forte perturbazione che da giovedì pomeriggio ha colpito il territorio – spiega Coldiretti Puglia -portando piogge incessanti per tutta la giornata di venerdì e sabato, ha provocato danni ingenti ai frutti. Le aree di Conversano, Rutigliano, Turi, Castellana Grotte, Casamassima sono state pesantemente interessate dal maltempo, con ciliegie rovinate dall’eccesso di acqua fino a diventare in molti casi non commercializzabili.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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