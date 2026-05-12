Puglia ciliegie | danni fino al 40 per cento su Bigarreau per piogge e vento Coldiretti inizia la consueta altalena dei prezzi al ribasso

Nella regione Puglia, la campagna delle ciliegie è iniziata con danni significativi a causa delle piogge e del vento, che hanno compromesso fino al 40% delle ciliegie Bigarreau. Coldiretti ha diffuso un comunicato in cui si segnala questa perdita e si evidenzia l’inizio di una fase di calo dei prezzi sul mercato. La situazione si inserisce in un quadro di danni e oscillazioni tipico di questa stagione.

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