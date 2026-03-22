Referendum | affluenza ore 19 al 38,9 per cento in Italia e al 30,96 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domani
notizia in aggiornamento ITALIA 61.498 su 61.533 14,92 38,90 PUGLIA 4.032 su 4.032 12,13 30,96 BARI 1.224 su 1.224 13,08 32,06 ACQUAVIVA DELLE FONTI 20 su 20 12,40 35,57 ADELFIA 16 su 16 12,69 31,09 ALBEROBELLO 9 su 9 11,31 31,99 ALTAMURA 60 su 60 9,95 28,73 BARI 344 su 344 15,62 34,62 BINETTO 2 su 2 12,08 33,24 BITETTO 11 su 11 11,05 31,72 BITONTO 51 su 51 12,61 29,55 BITRITTO 11 su 11 12,36 33,53 CAPURSO 15 su 15 13,61 31,25 CASAMASSIMA 16 su 16 11,93 29,83 CASSANO DELLE MURGE 13 su 13 11,98 32,54 CASTELLANA GROTTE 18 su 18 12,31 32,76 CELLAMARE 6 su 6 12,63 29,37 CONVERSANO 23 su 23 12,41 34,12 CORATO 44 su 44 12,30 32,15 GIOIA DEL COLLE... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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