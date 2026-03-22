Referendum | affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domani

Da noinotizie.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

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