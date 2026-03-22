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© Noinotizie.it - Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domani

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