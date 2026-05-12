In Puglia, il partito si trova diviso tra due fazioni che si contendono il controllo della regione. La presenza di due gruppi distinti ha portato a tensioni interne e a un dibattito acceso sulla leadership. Arianna Meloni si trova al centro di questa situazione, con una missione che mira a superare le divisioni e a rafforzare la posizione del partito senza il sostegno diretto di Raffaele Fitto, figura chiave della regione.

? Punti chiave Come potrà il partito sopravvivere senza la guida di Raffaele Fitto?. Chi sono le due fazioni in lotta per il potere pugliese?. Perché la decisione su Modugno ha scatenato polemiche interne al partito?. Cosa accadrà alle liste elettorali dopo l'incontro a porte chiuse?.? In Breve Vuoto di potere regionale causato dal trasferimento di Raffaele Fitto a Bruxelles.. Scontro tra area storica di Fitto e fazioni vicine a Marcello Gemmato.. Tensioni per mancata lista del partito nel comune di Modugno.. Sostegno al candidato sindaco di Andria Sabino Napolitano per il 24-25 maggio.. Arianna Meloni è arrivata in Puglia per una missione politica decisiva, passando da Andria a Bari con l’obiettivo di consolidare le basi di Fratelli d’Italia prima delle amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, Arianna Meloni in missione: sfida alle divisioni interne

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