Vaticano Papa Leone e la Primate | sfida alle divisioni tra Chiese

Il 27 aprile 2026, nel Vaticano, si è svolto un incontro tra il Papa e la Primate Sarah Mullaly. L’obiettivo ufficiale dell’incontro era approfondire il dialogo tra le rispettive Chiese. Durante la riunione, si è discusso di possibili forme di collaborazione sociale, con l’intento di affrontare insieme le crisi che coinvolgono la società globale. La discussione si è focalizzata sulle sfide tra le diverse comunità religiose e sulle iniziative comuni da intraprendere.

?? Cosa sapere Papa Leone e la Primate Sarah Mullaly si incontrano in Vaticano il 27 aprile 2026. Il vertice punta a trasformare il dialogo teologico in collaborazione sociale contro le crisi globali. Il Vaticano ospita il primo incontro ufficiale tra Papa Leone e la nuova primate anglicana Sarah Mullaly, segnando una tappa decisiva per il dialogo tra le due Chiese nel corso di questa giornata del 27 aprile 2026. Il vertice, avvenuto in un clima di rinnovata apertura, ha i due leader religiosi co .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaticano, Papa Leone e la Primate: sfida alle divisioni tra Chiese Notizie correlate Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali”L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, in merito alla guerra in Iran, è stato al centro di un’intervista del vicepresidente statunitense JD... Vaticano: Riforma di Papa Leone, a rischio l’incarico vaticano per il politico Chiorazzo e le sue entrate.La carriera politica di Angelo Chiorazzo, vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, subisce una battuta d'arresto a seguito di una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Papa Leone lascia l'Angola e vola in Guinea Equatoriale; Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIV; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Viaggio Apostolico del Santo Padre in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale (13-23 aprile 2026). Per la prima volta la primate anglicana incontra e prega con LeoneIncontra e prega con papa Leone per la prima volta, l'Arcivescova di Canterbury Sarah Mullally durante la sua prima visita a Roma. La primate anglicana Mullally, incontra Papa Leone XIV nell'ambito di ... ansa.it Papa Leone XIV alla primate anglicana Mullally: Scandalo se non superassimo divergenzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV alla primate anglicana Mullally: Scandalo se non superassimo divergenze ... tg24.sky.it Per Peter Thiel, Papa Leone XIV potrebbe essere uno strumento dell'Anticristo. A dimostrazione di cosa in realtà sia la setta MAGA, e dell'uso strumentale della religione che praticano per favorire i loro interessi economici. x.com Quando Papa Leone si è pronunciato con forza a favore della pace e del diritto internazionale non solo ha esercitato il suo ministero ma ha ricordato un fatto storico importante. Contrariamente alla vulgata che attribuisce al giurista protestante Ugo Grozio l’inv - facebook.com facebook