La missione di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli in Sicilia | sul tavolo anche il caso Pisano

In Sicilia, Arianna Meloni e Giovanni Donzelli sono intervenuti in una visita ufficiale che ha toccato diversi temi. Sul tavolo è stato discusso anche il caso relativo al deputato nazionale di Agrigento, Lillo Pisano. Oltre ai procedimenti giudiziari in corso per altri rappresentanti politici, questa occasione ha visto affrontare anche la vicenda del parlamentare locale. La visita ha coinvolto più aspetti delle attività politiche e giudiziarie della regione.

Non soltanto i casi “Elvira Amata” e “Gaetano Galvagno”, entrambi a giudizio per corruzione. Ma anche quello del deputato nazionale agrigentino Lillo Pisano. La “missione” siciliana di Arianna Meloni, che è il capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il caso Delmastro arriva sul tavolo dell’Antimafia. E lascia anche la ChiorinoPerché il sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap Andrea Delmastro, acerrimo nemico dell'abolizione del 41bis e dichiaratamente antimafioso,... Consiglio europeo, Meloni incontra i leader Ue. Sul tavolo revisione delle tasse green, ma anche la crisi su Hormuz, Gaza e Libano – La direttaI prezzi dell’energia, schizzati, dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran e la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, sono sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caos in FdI, processi fuori e nel partito. Donzelli e Arianna sbarcano in Sicilia; Lavanderia Trinacria: la Sorella d'Italia sbarca in Sicilia per la questione patrioti a giudizio; L’aut aut di Meloni a Di Foggia: Scelga tra la presidenza di Eni e la buonuscita di Terna; Sicilia, la parola che fa tremare le segreterie nazionali di tutti i partiti. La missione di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli in Sicilia: sul tavolo anche il caso PisanoIl parlamentare agrigentino, che si dichiara estraneo alle accuse ipotizzate a suo carico dalla Procura, è tornato al centro di una bufera politica proprio mentre tentava di ricucire con Fratelli d'It ... agrigentonotizie.it «Non possiamo permetterci di sbagliare». Arianna Meloni in missione in Piemonte per raddrizzare FdI dopo il caso DelmastroDirigenti e parlamentari blindati all’ultimo piano di Green Pea. Le parole della «sorella d'Italia»: «Giorgia porta su di sé il peso di questo governo e dobbiamo aiutarla» ... torino.corriere.it 25 Aprile, la cacciata degli ebrei Terremoto nel pallone: la procura indaga il designatore degli arbitri Rocchi Intervista esclusiva ad Arianna Meloni Negoziati in Iran appesi a un filo La prima pagina del Giornale di oggi x.com Il Giornale. . Vergogna al corteo del 25 Aprile: i ProPal cacciano la Brigata ebraica; calcio, indagato per frode sportiva il designatore arbitrale Rocchi; Arianna Meloni: “Avanti tutta fino al 2027”. Questo e molto altro sul Giornale di oggi - facebook.com facebook