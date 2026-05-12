In Puglia sono stati stanziati 26 milioni di euro destinati alle coste, con decisioni prese dai sindaci sui progetti da realizzare. Tra le questioni principali ci sono la sicurezza delle spiagge salentine e i criteri di presentazione, che prevedono che alcuni comuni presentino progetti con un investimento minimo di 500.000 euro. La ripartizione e l’attuazione di queste risorse saranno gestite a livello locale.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi fondi la sicurezza delle spiagge salentine?. Quali comuni dovranno presentare progetti da almeno 500.000 euro?. Perché i sindaci hanno ora la responsabilità diretta dei crolli?. Dove sono le zone più a rischio tra Melendugno e Tricase?.? In Breve Foggia riceve 8,2 milioni, Lecce 5 milioni, Bari 4,1 milioni, Brindisi 4 milioni.. Taranto riceve 3 milioni e Barletta-Andria-Trani 1,8 milioni per le coste.. Interventi minimi di 500.000 euro per ogni progetto presentato dai comuni.. Rischio crolli a Torre Sant’Andrea e zone tra Marina Serra e Tricase.. La Regione Puglia ha ufficialmente sbloccato oltre 26 milioni di euro per la protezione delle coste, assegnando circa 5 milioni di fondi alla provincia di Lecce per contrastare l’erosione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, 26 milioni per le coste: i sindaci decidono i progetti

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