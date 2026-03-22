Venerdì il primo consiglio provinciale erosione e xylella le emergenze | dalla Regione 4 milioni per le coste

Venerdì si terrà il primo consiglio provinciale, con all’ordine del giorno interventi su erosione costiera e contenimento della xylella. La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per le coste e le aree colpite. La riunione si concentrerà sulle questioni legate alla protezione del territorio e alle misure di intervento. La seduta rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte.

Erosione costiera e misure di contenimento contro la diffusione della xylella sono due delle priorità che dovrà affrontare il prossimo consiglio provinciale. Il primo consiglio provinciale Dopo l’elezione del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, come nuovo presidente dell’Ente, e l’elezione dei dodici consiglieri provinciali, il primo Consiglio è fissato per il 27 marzo. Sono sette i punti agli ordini del giorno: tra cui la convalida dei consiglieri, il giuramento del Presidente, la nomina del vice, ed una variazione di bilancio. Ma non è escluso che il dibattito si concentri anche sulle risorse che la Regione Puglia ha voluto destinare alla sei province: a quella di Brindisi sono stati assegnati poco più di 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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