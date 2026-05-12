Pugilato azzurri Elite in Uzbekistan per un training camp internazionale

Da sportface.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette pugili italiani sono arrivati a Tashkent, in Uzbekistan, per un training camp internazionale che durerà fino al 22 maggio. Accompagnati dai tecnici Kalambay e Perugino, si allenano quotidianamente in vista delle prossime competizioni. La squadra si allena presso una struttura locale, seguendo programmi specifici e supervisionati dagli allenatori italiani. L'obiettivo principale è migliorare la preparazione in vista di impegni ufficiali.

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A guidare il gruppo ci sono i tecnici Sumbu Kalambay e Giuseppe Perugino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Sono sette gli atleti Elite selezionati per il raduno internazionale nella capitale uzbeka. Il training camp rappresenterà un’importante occasione di preparazione internazionale per il gruppo Elite italiano. NBA Playoff 2026, Oklahoma elimina i Lakers: Thunder in finale di Conference.🔗 Leggi su Sportface.it

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