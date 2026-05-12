Pugilato azzurri Elite in Uzbekistan per un training camp internazionale

Sette pugili italiani sono arrivati a Tashkent, in Uzbekistan, per un training camp internazionale che durerà fino al 22 maggio. Accompagnati dai tecnici Kalambay e Perugino, si allenano quotidianamente in vista delle prossime competizioni. La squadra si allena presso una struttura locale, seguendo programmi specifici e supervisionati dagli allenatori italiani. L'obiettivo principale è migliorare la preparazione in vista di impegni ufficiali.

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