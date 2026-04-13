Dalla sua città natale, Schio, alla lega professionistica americana, Cecilia Zandalasini torna a vestire la maglia delle Valkyries. La giocatrice ha appena firmato un contratto per un'altra stagione con la squadra di Golden State, proseguendo così la sua carriera negli Stati Uniti. Nel frattempo, la squadra di Verona sta partecipando al ritiro pre-stagionale a Dallas, preparando la nuova stagione.

Zandalasini tra due mondi. E non è l’unica. Anche quest’anno “Zanda”, finito l'anno con Schio, tornerà in Wnba, per la sua quinta stagione americana: le Golden State Valkyries, che l’avevano scelta nel draft di espansione 2025, l’hanno confermata con un altro anno di contratto. Da Schio arriva anche una felice novità: Costanza Verona, playmaker classe 1999, prenderà parte al training camp delle Dallas Wings. Non è una garanzia di contratto, ma è un’occasione importante per giocarsi un posto in squadra. Quella di Zandalasini, 30 anni, sarà la quinta stagione negli Stati Uniti. A 21 anni era stata la più giovane italiana a giocare in Wnba: tre estati a Minnesota (2017, 2018, 2024), con anche un titolo vinto, poi il passaggio lo scorso anno a Golden State, franchigia al debutto nella lega.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Schio alla Wnba: Zandalasini torna alle Valkyries, Verona al training camp di Dallas

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