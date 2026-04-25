Triathlon azzurri in Uzbekistan per la World Para Cup
Il triathlon internazionale arriva in Uzbekistan con la disputa della World Para Cup, che si terrà a Samarcanda domenica 26 aprile. L’evento rappresenta una delle tappe principali del calendario mondiale dedicato alle competizioni para triathlon. Gli atleti provenienti da diverse nazioni si sfideranno sulla distanza prevista, in una gara che si svolgerà nel centro storico della città. La manifestazione coinvolge le discipline di nuoto, ciclismo e corsa.
Il grande triathlon internazionale fa tappa in Uzbekistan. Domenica 26 aprile Samarcanda ospiterà la World Triathlon Para Cup, appuntamento di rilievo del calendario mondiale.Per l’Italia saranno in gara Fabrizio Suarato (Team Ladispoli Triathlon) nella categoria PTS3, Gianluca Valori (Firenze.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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