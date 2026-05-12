A Benevento, si respira un'aria di campagna elettorale incentrata sulla figura di ‘Babbo’ Bottalico, ex calciatore che ha scritto pagine importanti nella storia del club locale. La politica locale utilizza l’immagine del passato sportivo per avvicinare i cittadini, mentre tra le vie della città si parla anche di incontri tra ex giocatori e rappresentanti politici. La città si prepara a un nuovo turno di elezioni, tra eventi pubblici e confronti pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti Uomo di sport, calciatore che ha legato la sua storia a quella del Benevento. Un legame che non si è mai sciolto con una piazza che lo ricorda sempre con affetto e lo porta nel cuore perchè entra di diritto in quella porzione di storia che non si può cancellare. E da oggi anche uomo di politica con la voglia di fare qualcosa di buono per la terra che lo ha accolto da una quindicina di anni, Castel di Sangro. Amelio Puce è sceso in campo, ma stavolta senza scarpini e divisa da gioco. Stavolta lo fa con la giacca e la cravatta provando a mettere in campo la stessa grinta che metteva da giocatore. E in una campagna elettorale moderna, i social fanno la loro parte: diventano quella piazza (virtuale) facile per raggiungere tante persone.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Puce, la politica e l’amore per Benevento: un campagna nel segno di ‘Babbo’ Bottalico ed ex glorie

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