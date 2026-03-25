Amanda Sandrelli ha pubblicato un messaggio su Instagram per salutare il padre Gino Paoli, scomparso ieri all’età di 91 anni. La didascalia accompagnava una fotografia in bianco e nero e conteneva solo le parole “Babbo mio”. La notizia della morte di Paoli è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Nessun altro dettaglio è stato rivelato ufficialmente in merito alle circostanze della sua scomparsa.

Una fotografia in bianco e nero e due sole, potentissime parole: “Babbo mio”. È l’ultimo saluto, essenziale e carico di affetto, che Amanda Sandrelli ha affidato al suo profilo Instagram per congedarsi dal padre Gino Paoli, scomparso ieri all’età di 91 anni. Un messaggio brevissimo che racchiude il legame profondo con un genitore la cui figura, fin dal primo respiro della figlia, è stata indissolubilmente legata a una delle storie d’amore più discusse, complesse e affascinanti del Novecento italiano. Il patto sul nome e la nascita in Svizzera. La venuta al mondo di Amanda, avvenuta a Losanna in Svizzera nel 1964, fu fin da subito avvolta dalle rigide dinamiche sociali dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Babbo mio”: l’addio di Amanda Sandrelli a papà Gino Paoli e la storia di un amore che sfidò le convenzioni

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