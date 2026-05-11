Elezioni Provinciali Enzo Alaia lancia l’appello per una candidatura unitaria e condivisa | Costruiamo la casa dei sindaci
In vista delle elezioni provinciali del prossimo 6 giugno, il consigliere regionale ha rivolto un appello agli amministratori locali affinché si arrivi a una candidatura condivisa. L’obiettivo è, secondo quanto dichiarato, di costruire una proposta unitaria tra i sindaci della provincia. L’intervento si inserisce nel dibattito politico in corso, con l’intento di favorire un’alleanza tra le diverse forze in campo per il rinnovo della presidenza.
Avellino. In vista della scadenza elettorale del prossimo 6 giugno per il rinnovo della Presidenza della Provincia di Avellino, il consigliere regionale Enzo Alaia interviene nel dibattito politico lanciando un appello a tutti gli amministratori chiamati al voto. L’attuale fase, segnata dalla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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