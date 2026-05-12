Provincia di Caserta il presidente Colombiano incontra a Roma il Ministro dell’Ambiente
Il presidente della Provincia di Caserta ha incontrato a Roma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La delegazione, composta da amministratori locali, ha discusso con il ministro di questioni legate alla gestione ambientale e alle politiche energetiche della regione. L'incontro si è svolto nel capoluogo nazionale e ha visto confronti su programmi di sviluppo sostenibile e interventi per il territorio casertano.
Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha incontrato a Roma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, guidando una delegazione di amministratori del territorio casertano. L’incontro, richiesto nei giorni scorsi, è stato immediatamente accolto dal Ministro, a testimonianza dell’attenzione verso le problematiche ambientali che interessano la provincia di Caserta e, in particolare, l’Agro aversano. Nel corso del confronto sono stati affrontati diversi temi legati all’emergenza ambientale, con particolare riferimento ai recenti e preoccupanti dati sull’inquinamento delle falde acquifere e alle criticità ancora presenti nella Terra dei Fuochi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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