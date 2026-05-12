Provincia di Caserta il presidente Colombiano incontra a Roma il Ministro dell’Ambiente

Il presidente della Provincia di Caserta ha incontrato a Roma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La delegazione, composta da amministratori locali, ha discusso con il ministro di questioni legate alla gestione ambientale e alle politiche energetiche della regione. L'incontro si è svolto nel capoluogo nazionale e ha visto confronti su programmi di sviluppo sostenibile e interventi per il territorio casertano.

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