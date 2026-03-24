Il neo presidente della Provincia De Luca incontra il direttore dell' ufficio scolastico provinciale Iacobucci

Il presidente della Provincia ha incontrato il direttore dell’ufficio scolastico provinciale nella mattinata del 24 marzo. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di avviare un primo confronto e di approfondire la conoscenza delle rispettive strutture. L’incontro si è svolto nel rispetto delle modalità istituzionali e ha coinvolto temi legati all’organizzazione e alle attività dell’ente scolastico.

Insediatosi da appena una settimana, il presidente Giorgio De Luca ha voluto incontrare personalmente il direttore dell’ufficio scolastico provinciale Il confronto ha riguardato principalmente le scuole del territorio, evidenziando la soddisfazione per i numerosi interventi effettuati negli ultimi anni sia a livello strutturale che organizzativo. Il presidente De Luca ha sottolineato che durante l'incontro sono stati affrontati temi cruciali come le difficili situazioni logistiche di alcuni istituti e le esigenze delle comunità educanti e degli studenti. È stata poi messa in evidenza la conoscenza approfondita del territorio da parte del Direttore Iacobucci, ritenuta fondamentale per affrontare le sfide future. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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