Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin nomina Presidente del Comitato di Gestione dell’Isola di Vivara la Profssa Dottssa Rosalia Santoro

Da lapresse.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato oggi un decreto che nomina la Prof.ssa Rosalia Santoro come Presidente del Comitato di Gestione dell’Isola di Vivara. La nomina segue una procedura ufficiale e viene comunicata attraverso il decreto pubblico. La Prof.ssa Santoro assumerà ufficialmente il nuovo incarico e guiderà le attività di gestione dell’isola.

Con decreto odierno del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, la Prof.ssa Dott.ssa Rosalia Santoro è stata nominata Presidente del Comitato di Gestione dell’Isola di Vivara, riserva naturale statale di rilevante valore ambientale, storico e culturale. Si tratta di un prestigioso incarico di Governo, conferito a una figura che nel corso degli anni ha maturato una consolidata esperienza nella gestione, valorizzazione e amministrazione del patrimonio culturale e nel settore della comunicazione. La Prof.ssa Santoro ha ricoperto ruoli di vertice nel campo culturale e manageriale, distinguendosi per risultati concreti e capacità di governo dei processi complessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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