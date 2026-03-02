Task force FIVB per la sicurezza dei giocatori di pallavolo in Medio Oriente

Una task force della FIVB è stata istituita per garantire la sicurezza dei giocatori di pallavolo in Medio Oriente, dove la crisi politica e sociale ha causato preoccupazioni crescenti tra gli atleti e le federazioni. La decisione arriva in un momento di tensioni diffuse nella regione, influendo sullo svolgimento delle competizioni e sulla sicurezza del personale coinvolto. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sportive internazionali.

In presenza di una profondissima crisi in Medio Oriente, il volley internazionale sta affrontando una situazione di forte impatto sulla comunità sportiva. La FIVB ha espresso profondo cordoglio per le famiglie coinvolte e per gli atleti e collaboratori della pallavolo nella regione, segnalando un enorme numero di membri sfollati e un futuro incerto per molti di loro. La federazione ha attivato una task force dedicata mirata ad accelerare le misure umanitarie in tempo reale, lavorando a stretto contatto con governi, organizzazioni non governative e altre autorità competenti. L’obiettivo primario è garantire la sicurezza di atleti, allenatori, membri dello staff e volontari che vivono nella regione o vi si recano per attività sportive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Task force FIVB per la sicurezza dei giocatori di pallavolo in Medio Oriente FIVB punta a far crescere la pallavolo coinvolgendo 1,6 miliardi di personeNel cuore di Milano, al Centro Federale Pavesi, si è svolta una visita istituzionale di grande rilievo che ha riunito figure di spicco della... Leggi anche: Nigeria, liberati 100 dei 303 studenti rapiti da scuola cristiana St. Mary; creata task force Usa-Abuja per "migliorare sicurezza nel Paese"