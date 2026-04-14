È stata costituita una nuova task force della Polizia Municipale dedicata all’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza urbana. Questa unità si occuperà di analizzare e monitorare i dati raccolti attraverso sistemi avanzati, con l’obiettivo di prevenire e gestire situazioni di rischio in città. La creazione di questa squadra rappresenta un intervento diretto nell’ambito delle strategie di sicurezza adottate dall’ente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale compie un passo deciso verso l’innovazione e la modernizzazione dei propri servizi: è stata ufficialmente istituita la “Task Force per l’analisi e la regolazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale”, un gruppo di lavoro interno dedicato a studiare, governare e sviluppare l’impiego dell’IA nei processi amministrativi e operativi del Corpo. Il provvedimento, firmato oggi dal Comandante Ten. Col. Dott. Giuseppe Vecchio, si inserisce nel solco della recente normativa nazionale Legge 23 settembre 2025, n. 132 e punta a coniugare innovazione tecnologica e garanzie per cittadini e operatori. L’obiettivo è chiaro: rendere i servizi di più efficienti, rapidi e intelligenti, senza mai perdere di vista il controllo umano, la trasparenza e la tutela dei dati personali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Intelligenza Artificiale e sicurezza urbana: nasce la Task Force della Polizia Municipale

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