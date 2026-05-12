Proprio sul… Incidente bollente al GF Vip le urla e Alessandra Mussolini infierisce | Non ce l’hai più

Da caffeinamagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un incidente durante la settima settimana di permanenza dei concorrenti, con urla e confronti accesi tra alcuni partecipanti. In particolare, una concorrente ha urlato, mentre un’altra ha ripetutamente affermato di aver perso il controllo. La tensione è salita nelle ultime ore, con i vivi confronti tra i concorrenti che continuano a caratterizzare le giornate all’interno del reality.

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Manca ormai appena una settimana alla finalissima del Grande Fratello Vip e dentro la Casa l’atmosfera si fa sempre più pesante. Dopo mesi di convivenza forzata, strategie, amicizie finite e tensioni continue, i concorrenti iniziano a mostrare tutti i segni della stanchezza. Le ore passano lentamente, i nervi saltano con facilità e anche il più piccolo imprevisto rischia di trasformarsi in un caso. >> “E menomale che fuori sono fidanzati.”. GF Vip, Francesca Manzini e Raimondo Todaro: pubblico scioccato Nelle ultime giornate i telespettatori hanno notato un clima molto diverso rispetto a quello delle settimane centrali del reality. I vipponi appaiono più suscettibili, spesso insofferenti e sempre pronti a punzecchiarsi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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