GF Vip Antonella Elia dura con Alessandra Mussolini | È aggressiva infierisce senza pietà e cerca di dilaniarti

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha commentato duramente Alessandra Mussolini, accusandola di essere aggressiva e di infierire senza pietà. Nel corso del confronto, Elia ha anche risposto a una critica di Selvaggia Lucarelli, che l’aveva definita “cupa”, affermando che quella frase l’aveva profondamente addolorata. La discussione tra le due donne ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico presente in studio.

Al Grande Fratello Vip, il confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. L'ex ragazza di Non è la Rai ha replicato anche a Selvaggia Lucarelli che l'ha definita "cupa": "Questa cosa mi addolora, mi hai uccisa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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