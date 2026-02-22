Incendio ad Ancona dopo il rogo a Falconara Marittima in uno stabile colonna di fumo nero visibile in città

Un incendio ha causato una grande colonna di fumo nero ad Ancona, a causa di un rogo scoppiato in un centro commerciale. Le fiamme si sono propagate rapidamente, spingendo i vigili del fuoco a intervenire con diverse squadre. L’incendio si è verificato poco dopo un altro incendio in una palazzina di Falconara Marittima, alimentando le preoccupazioni tra i residenti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

© Virgilio.it - Incendio ad Ancona dopo il rogo a Falconara Marittima in uno stabile, colonna di fumo nero visibile in città

Vigili del fuoco di Ancona impegnati su più fronti nelle stesse ore della mattinata del 21 febbraio. La copertura di un centro commerciale della città è andata in fiamme sviluppando un'alta colonna di fumo nero che si staglia nel cielo sopra la città. L'incendio si è sviluppato nelle stesse ore di un rogo scoppiato in una palazzina di quattro piani nel vicino comune di Falconara Marittima. L'incendio al centro commerciale L'incendio ad Ancona è divampato nel tetto del centro commerciale di via Miano, in zona Vallemiano, nella tarda mattinata di sabato 21 febbraio. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che, secondo quanto riportato da Ansa, avrebbero avuto origine da un bistrot al lato di un supermercato Eurospin.