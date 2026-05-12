Mercoledì si gioca il match tra Villarreal e Siviglia, valido per la trentaseiesima giornata della Liga. Il Villarreal non ha perso in casa dal 24 gennaio, quando ha affrontato il Real Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate. Il pronostico indica un risultato favorevole al Villarreal, che punta a confermare la sua buona serie casalinga.

Villarreal-Siviglia è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico Non perde dal 24 gennaio il Villarreal in casa, contro il Real Madrid. Ma la squadra di Marcelino, a tre giornate dal termine, ha ormai raggiunto quello che è stato il proprio obiettivo stagionale, vale a dire la possibilità di giocare anche il prossimo anno la Champions League. E non è cosa da poco. Ora, l’obiettivo per trovare delle motivazioni da qui alla fine dell’anno potrebbe essere la volontà di chiudere al terzo posto in classifica, ma è un fattore che non fa la differenza. Il Siviglia, invece, dopo aver vinto in rimonta la scorsa settimana segnando due gol negli ultimi 8 minuti di partita, si ritrova come al solito, in piena bagarre per la salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Siviglia: la salvezza è cosa fatta

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