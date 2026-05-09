Domenica si disputa la partita tra Maiorca e Villarreal, valida per la trentacinquesima giornata della Liga. La sfida si svolge in un momento in cui la squadra di casa cerca di evitare la retrocessione, mentre gli ospiti sono impegnati a consolidare la posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima dell'inizio dell'incontro. La partita sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e online.

Maiorca-Villarreal è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Da un lato c’è una squadra che sta cercando in tutti i modi di raggiungere la salvezza. Dall’altro ne esista una che ormai ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League e che quindi, mentalmente, un poco potrebbe mollare. Il Maiorca ci crede, soprattutto dopo la clamorosa vittoria della scorsa settimana sul campo del Girona. Un’affermazione che ha regalato a Muriqi e compagni tre punti pesantissimi. E adesso il sogno è continuare. Si può, perché con il cinque a uno rifilato al Levante nei giorni scorsi, il Villarreal ha staccato il pass per la prossima Champions.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Maiorca-Villarreal: la salvezza è più vicina

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Pronostico Alaves-Maiorca: quarto di fila e salvezza vicina

Pronostico Villarreal-Elche: tre punti e Champions più vicinaVillarreal-Elche è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Quattro sconfitte...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Pronostico Maiorca-Villarreal analisi, quote e consigli; Pronostico Maiorca - Villarreal - Quote & Statistiche - 10 maggio 2026, LaLiga, Spagna; Pronostico Maiorca - Villarreal: 10 Maggio 2026 ?; Pronostico Maiorca-Villarreal 10 Maggio 2026: 35ª Giornata di Liga Spagnola.

Pronostico Girona-Maiorca: basta questo per essere feliciGirona-Maiorca è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it