Pronostico Millwall-Hull | la finale è cosa fatta
Il match tra Millwall e Hull rappresenta la gara di ritorno della semifinale dei playoff per la promozione. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono vicine a raggiungere la finale, che determinerà l'accesso alla prossima lega. La sfida si gioca in un contesto di grande attesa tra tifosi e appassionati che vogliono seguire l’evento in diretta. Le formazioni scelte e le modalità di visione sono state comunicate nelle ultime ore.
Millwall-Hull è una partita di ritorno della semifinale dei playoff per la promozione. Dove vederla, formazioni e pronostico Ad un passo dalla finale per la promozione. Lo zero a zero della gara d’andata permette al Millwall di guardare con un certo ottimismo alla partita in programma lunedì sera. I padroni di casa sono favoriti. E possono andare a prendersi l’ultimo atto di questi playoff. C’è da dire che nei due precedenti giocati nella stagione regolare, sono arrivate due vittorie in trasferta – oltre il pareggio della sfida d’andata – ed entrambi per tre a uno. Quindi, l’ultima trasferta che l’Hull ha giocato su questo campo è stata molto positiva.🔗 Leggi su Ilveggente.it
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