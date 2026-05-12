Nella partita dei playoff del massimo campionato scozzese tra Rangers e Hibernian, le formazioni si preparano ad affrontarsi con alcune assenze e cambi di formazione. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo, anche se il match sembra avere un valore più simbolico che decisivo per la stagione. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre in questa occasione.

Rangers-Hibernian è una gara dei playoff del massimo campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla Tre sconfitte di fila hanno chiudo il discorso: i Rangers non si possono più giocare il titolo in Scozia e, probabilmente, dovranno pure accontentarsi di una qualificazione ai preliminari di Europa League e non di Champions. Una stagione disastrosa, possiamo dirlo, per i biancoblu. Ma si era capito sin da subito che le cose non sarebbero andate per il verso giusto. C’è da cambiare rotta, per l’orgoglio in primis, e poi per cercare di chiudere in maniera dignitosa un’annata brutta. E solamente vincendo da qui alla fine dell’anno si può fare questo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rangers-Hibernian: solo per l’orgoglio

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