Pronostico Newcastle-Qarabag | occhio all’orgoglio azero dopo l’umiliazione

Newcastle ha deciso di puntare tutto sulla partita contro il Qarabag, dopo la pesante sconfitta subita in trasferta. La squadra inglese vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico e mantenere vive le speranze di qualificazione. Il Qarabag, invece, si presenta determinato a mostrare di non essere disposto a cedere facilmente. La sfida, in programma martedì alle 21:00, si annuncia ricca di tensione e di emozioni.

Newcastle-Qarabag è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nella lontana e remota Baku, sei giorni fa, non c’è stata trippa per gatti. Troppo superiore il Newcastle, che ha confermato la propria superiorità nei confronti degli azeri del Qarabag, annichiliti addirittura con un punteggio tennistico (1-6) che di fatto blinda la qualificazione agli ottavi di finale: sarebbe la prima volta in assoluto in questa competizione per i Magpies. In Azerbaigian è stato un vero e proprio Gordon-show. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Qarabag-Newcastle: le debuttanti danno spettacoloIl Qarabag e il Newcastle si affrontano mercoledì alle 18:45 negli spareggi di Champions League, perché entrambe vogliono conquistare un posto negli ottavi.

Pronostico Aston Villa-Newcastle: orgoglio Magpies e sogno rivincitaIl match tra Aston Villa e Newcastle si gioca sabato alle 18:45, dopo che i Magpies hanno deciso di puntare tutto sulla coppa per riscattare le ultime sconfitte in campionato.

