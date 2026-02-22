Pronostico Barcellona-Levante | l’orgoglio ferito sarà determinante

Il Barcellona affronta il Levante dopo aver subito una sconfitta che ha messo in discussione il morale della squadra. La causa principale è stata una prestazione deludente in difesa, che ha permesso agli avversari di segnare due gol nelle ultime partite. I catalani cercano ora di reagire e di riscattarsi davanti al proprio pubblico. La partita di domenica alle 16:15 sarà decisiva per capire se riusciranno a ritrovare fiducia e vigore.

Barcellona-Levante è una partita valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Cosa succede al Barcellona? Un calo fisiologico dopo una lunga serie di vittorie o c’è dell’altro? Domande che tanti si stanno facendo dopo le due sconfitte consecutive rimediate dai blaugrana tra Coppa del Re e Liga. Prima la clamorosa debacle al Metropolitano con l’Atletico Madrid (4-0) nella semifinale d’andata della coppa nazionale che ha sostanzialmente chiuso i giochi già nel primo round. Poi il ko nel derby catalano con il Girona in campionato, altro risultato che ha lasciato un po’ tutti con la bocca aperta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Barcellona-Maiorca: sarà la ventesima volta di filaIl Barcellona cerca la ventesima vittoria di fila contro il Maiorca, in una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga.

Levante – Valencia | Un derby per non cadere più in basso: anteprima, analisi, pronostico e pronosticoLevante e Valencia si affrontano oggi al Ciutat de València, perché entrambe cercano di uscire dalla crisi e risollevarsi in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: quote Barcellona Levante: il pronostico sui blaugrana; Flick richiama i giocatori del Barcellona a standard elevati in vista della sfida con il Levante; Liga, Barcellona - Levante: pronostici, probabili formazioni e dove vedere in tv; FC Barcellona vs Levante Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | La Liga 22-02-2026.

Pronostico Barcellona vs Levante – 22 Febbraio 2026Il confronto di La Liga tra Barcellona e Levante si giocherà il 22 Febbraio 2026 alle 16:15 al maestoso Camp Nou. Una sfida che richiama grande attenzione per ... news-sports.it

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 25ª giornataIn La Liga siamo arrivati alla 25ª giornata (20-22 febbraio 2026), un turno che potrebbe ridisegnare la vetta. Il Real Madrid (60 punti) cerca di tenere a distanza il Barcellona (58 punti), mentre il ... msn.com

Mercedes si è presentata in Bahrain con i favori del pronostico di tutto il paddock dopo quanto mostrato nello Shakedown di Barcellona. Tuttavia il team anglo-tedesco ha avuto dei problemi di natura sospensiva nel corso della prima giornata. Kimi Antonelli du - facebook.com facebook