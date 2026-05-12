Martedì alle 21:30 si disputa la partita tra Osasuna e Atletico Madrid, valida per la trentaseiesima giornata della Liga. La sfida si svolge nel contesto dello stadio di Osasuna e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le probabili formazioni sono state annunciate, con i giocatori e gli allenatori pronti a scendere in campo. Tra le notizie di questa giornata, si segnala la presenza di una certa tensione tra le due squadre.

Osasuna-Atletico Madrid è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’eliminazione dalla Champions League, con il sogno di conquistare la finalissima sfumato al termine della doppia semifinale contro l’Arsenal, non poteva non avere ripercussioni in campionato, dove l’Atletico Madrid ha ormai poco da dire. Sabato scorso non ha sorpreso più di tanto il KO dei Colchoneros, battuti 1-0 dal Celta Vigo al Metropolitano. Troppe, evidentemente, le energie nervose spese in quel di Londra. Diego Simeone terminerà dunque la stagione con zero titoli e, più che alla Champions, il pensiero va alla finale di Coppa del Re persa contro la Real Sociedad qualche settimana fa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Osasuna-Atletico Madrid: Simeone coi cerotti nel bunker navarro

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