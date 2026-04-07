Pronostico Barcellona-Atletico Madrid la sfida infinita | Simeone nel bunker catalano

Mercoledì alle 21:00 si disputa la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra il Barcellona e l'Atletico Madrid. La sfida si svolge nel stadio catalano e vede le due squadre affrontarsi in una fase ad eliminazione diretta. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni e informazioni sulla diretta tv. Le probabili formazioni sono state già rese note.

Barcellona-Atletico Madrid è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il quinto incontro stagionale tra Barcellona e Atletico Madrid va in scena nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Due affascinanti Euroderby nel giro di una settimana che assicureranno alla Spagna almeno una semifinalista (la vincente se la vedrà poi contro una tra Sporting e Arsenal). Blaugrana e Colchoneros si sono appena sfidati in campionato: sabato scorso è stata la squadra di Hansi Flick a spuntarla 2-1 al Metropolitano al termine di una gara che aveva indubbiamente più valore per i catalani, ormai favoritissimi per la vittoria della Liga. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: atto primo di un’altra “trilogia” - facebook.com facebook

E' la prima di una trilogia di sfide che attendono #AtleticoMadrid e #Barcellona nel giro di 2 settimane. I catalani, in corsa per il titolo, sono ospiti dei Colchoneros,attesi da un aprile di fuoco tra coppe e #Liga: i punti in palio pesano come macigni! x.com