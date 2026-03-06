Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad | l’antipasto è di Simeone

Sabato si sfidano all’Atleti Madrid e la Real Sociedad, nella partita valida per la ventisettesima giornata della Liga. Entrambe le squadre arrivano con la vittoria in tasca, avendo conquistato la finale di Coppa del Re. La gara si svolge in un clima di entusiasmo e competitività tra le due formazioni, pronte a mettere in campo le proprie forze.

Atletico Madrid-Real Sociedad è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Una settimana bellissima per entrambe: sia Atletico Madrid che Real Sociedad hanno conquistato la finale di Coppa del Re. Emozioni a mille. Entusiasmo altrettanto alle stelle. Insomma, si sogna un trofeo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma prima dell’ultimo atto queste due formazioni devono senza dubbio cercare di rimanere con la testa dentro al campionato. L’obiettivo dell’Atletico è quello di mantenere il terzo posto in classifica – adesso la squadra di Simeone è a pari punti del Villarreal – quello della Sociedad di cercare di tenere vive le speranze di un accesso alla prossima Europa League oppure alla Conference. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

