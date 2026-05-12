Nel campionato scozzese, la partita tra il Motherwell e il Celtic si inserisce nei playoff del massimo livello. I padroni di casa hanno vinto l’ultima volta che hanno affrontato la squadra ospite in casa. La gara si disputa in un momento in cui entrambe le squadre cercano di ottenere punti importanti per la classifica, e si può seguire attraverso i canali ufficiali di trasmissione.

Motherwell-Celtic è una gara dei playoff del massimo campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla Possono anche avere vinto, i padroni di casa, l’ultimo scontro diretto giocato tra le mura amiche contro il Celtic. Ma rispetto allo scorso mese di dicembre in questo periodo le cose sono cambiate. E gli ospiti vivono un ottimo momento di forma, a differenza del Motherwell. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se da un lato parliamo di una squadra che nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta, dall’altro invece discutiamo di un club, quello biancoverde, che nelle ultime sei ha conquistato diciotto punti e che si ritrova in piena lotta per il titolo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Motherwell-Celtic: non succede come a dicembre

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