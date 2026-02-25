Pronostico Stoccarda-Celtic | di nuovo festival del gol

La partita tra Stoccarda e Celtic si è conclusa con un intenso scambio di reti, a causa di un attacco aggressivo da entrambe le squadre. Le due formazioni hanno mostrato un gioco rapido e offensivo, portando a numerosi tiri in porta e a un punteggio ricco di emozioni. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un vero spettacolo di gol, con continui capovolgimenti di fronte. La sfida ha confermato il momento di forma delle due squadre in questa fase della stagione.

Stoccarda-Celtic è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Come vi avevamo detto la scorsa settimana è stato il festival del gol. Cinque reti totali, quattro tutte dello Stoccarda che di fatto ha chiuso ogni discorso qualificazione. I tedeschi hanno distrutto in Scozia il Celtic e adesso si apprestano solamente a timbrare il biglietto già staccato giovedì scorso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non c’è stata mai partita. Sembrava potesse esserci, soprattutto per la forza interna dei biancoverdi e per quello che era lo stato di forma delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

