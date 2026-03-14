Pronostico Arsenal-Everton pericolo Moyes | fuori casa non succede da dicembre

Sabato alle 18:30 si gioca la partita tra Arsenal ed Everton, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. L'incontro si svolge all'Emirates Stadium e sarà trasmesso in diretta televisiva. L'Everton non ha vinto in trasferta da dicembre, mentre l'Arsenal cerca di consolidare la sua posizione in classifica. Sono state annunciate le probabili formazioni e le statistiche ufficiali.

Arsenal-Everton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. L’ Arsenal si rituffa nel campionato dopo essersela vista brutta nell’andata degli ottavi di Champions League a Leverkusen. Un rigore dell’ex Havertz ha permesso a Mikel Arteta di uscire dalla BayArena con un risultato positivo, importantissimo in vista del match di ritorno, in programma a Londra nella prossima settimana. In Germania i Gunners non hanno incantato, anzi: sulla falsariga delle ultime uscite, tutt’altro che entusiasmanti dal punto di vista del gioco, l’ex assistente di Pep Guardiola si è affidato alla solidità difensiva ed alla qualità dei singoli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Everton, pericolo Moyes: fuori casa non succede da dicembre Articoli correlati Moyes vuole di più dagli attaccanti falliti dell’EvertonAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Il boss dell’Everton David Moyes si aspetta di meglio dai suoi attaccanti ciechi Thierno Barry e Beto. Everton-Arsenal (sabato 20 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiNonostante la sconfitta a Stamford Bridge, l’Everton ha ancora la possibilità di arrivare al Boxing Day nella prima metà della classifica dì Premier... Contenuti e approfondimenti su Pronostico Arsenal Everton pericolo... Temi più discussi: Pronostico Arsenal-Everton, pericolo Moyes: fuori casa non succede da dicembre; Pronostico Liverpool - Tottenham - Premier League; Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosti...; Pronostico SS Juve Stabia - Carrarese Calcio 1908 - Serie B. Pronostico Arsenal vs Everton – 14 Marzo 2026La sfida tra Arsenal e Everton promette emozioni nel cuore del Premier League. Appuntamento fissato per il 14 Marzo 2026 alle 18:30 all’Emirates Stadio, ... news-sports.it Pronostico Arsenal-Everton: ultimo assalto alla Premier per i GunnersArsenal-Everton, ultimo atto per le squadre di Arteta e Dyche in questa Premier League e ultima chance per i padroni di casa di provare a conquistare il titolo. Il destino però non è solo nelle mani ... gazzetta.it Arsenal-Everton (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/RxYlkKU #scommesse #pronostici x.com Claudio Pestisor. Champions United · Champions League Anthem. Ecco a voi il mio pronostico per la #championsleague #Atalanta #dortmund #fyp #foryou #foryoupage #viralvideo #football #uefachampionsleague #videoviral - facebook.com facebook