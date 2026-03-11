Mercoledì alle 21:00 si sfidano Real Madrid e Manchester City negli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca in assenza di alcuni giocatori per il Real Madrid, mentre il Manchester City si presenta con la formazione al completo. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e le probabili formazioni sono state già annunciate.

Real Madrid-Manchester City è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La frequenza con cui si scontrano queste due corazzate in Champions League è davvero impressionante. Real Madrid e Manchester City si sfidano addirittura per la quinta volta negli ultimi 4 anni – dal 2022 in poi, in sostanza, è un appuntamento fisso – di nuovo nella fase ad eliminazione diretta. Senza dimenticare che si sono già affrontate nella League Phase di questa edizione, a dicembre, quando la squadra di Pep Guardiola la spuntò 2-1 al “Bernabeu”, centrando una vittoria rivelatasi poi fondamentale per chiudere tra le prime otto e bypassare gli spareggi di accesso agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Manchester City: occasione Pep contro i Blancos incerottati

