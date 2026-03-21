Domenica alle 17:30 si disputa la finale della League Cup tra Arsenal e Manchester City. La partita si svolge allo stadio di Wembley e sarà trasmessa in diretta TV e streaming gratuito. Sono state diffuse le probabili formazioni e le statistiche aggiornate, mentre i due allenatori hanno commentato l'importanza dell'incontro. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nel corso della stagione.

Arsenal-Manchester City è la finale della League Cup e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, notizie, diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Che sia Premier League oppure League Cup, è sempre Arsenal contro Manchester City. A disputare la finale della Coppa di Lega, la terza competizione nazionale per ordine d’importanza – denominata anche Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione – sono sempre loro, le due corazzate che si stanno contendendo il titolo in campionato. Dopo gli ultimi eventi, tuttavia, Pep Guardiola avrà probabilmente qualche motivazione in più nel big match di Wembley rispetto al collega (ed ex allievo) Mikel Arteta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Manchester City: per Pep questa finale ha un valore diverso

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