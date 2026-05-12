Pronostico Lens-PSG | neanche un miracolo può bastare
Mercoledì alle 21:00 si disputa il recupero della partita tra Lens e PSG, rinviata dalla ventinovesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e si potranno consultare notizie, statistiche e probabili formazioni prima dell’inizio. Entrambe le squadre si affronteranno cercando di ottenere punti importanti in questa fase della stagione.
Lens-PSG è un recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. PSG 73, Lens 67. Dice questo la classifica della Ligue 1 alla vigilia di questo scontro diretto che probabilmente scriverà la parola fine sulla corsa al titolo, tenuta viva solo grazie alla caparbietà dei giallorossi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Si tratta di un recupero, motivo per cui la formazione di Pierre Sage è obbligata a vincere per regalarsi ancora una chance alla vigilia dell’ultimo turno di campionato (il Lens domenica affronterà il Lione, mentre il PSG sarà impegnato nel derby con il Paris FC).🔗 Leggi su Ilveggente.it
Notizie correlate
Pronostico Liverpool-PSG, nessun miracolo ad Anfield: è successo 9 volte su 10Liverpool-PSG è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie,...
Pronostico Leeds-Manchester City: quattro possono bastareLeeds-Manchester City è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico...